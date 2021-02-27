أبو حجر: هذه أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال بمصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

أكد مدير دائرة تشغيل محطات تحويل الوسطى بالشركة العامة للكهرباء، محمد صالح أبوحجر، أن زيادة ساعات الأحمال على مدينة مصراتة جاء نتيجة العجز الحاصل في الشبكة،

وبين أبو حجر بحسب المكتب الإعلامي لبلدية مصراته أن عدد ساعات طرح الأحمال يقدر وفق نسبة العجز الناتج من سوء حالة الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وكذلك خروج بعض الوحدات عن الخدمة، إضافة إلى الصيانة الدورية للبعض الآخر.

وأضاف أبو حجر أن عملية طرح الأحمال تتم بشكل مركزي وموحد من قبل غرفة التحكم الجهوي بالإدارة العامة للتحكم بالشركة العامة للكهرباء مبينا أن هذه الخطوة تضمن التوزيع العادل لساعات طرح الأحمال بين المناطق، كما تضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ قد يحدث في الشبكة مجنباً الانهيار والإظلام التام.

وأشار أبو حجر إلى أنه تجري الآن أعمال صيانة وعَمرات في محطتي الرويس والزاوية واستكمال محطة توليد اوباري مما سيخفف العبء على الشبكة مؤكدا بدء المراحل الأولى لإنشاء محطة في مدينة مصراتة، انطلاقا من تجهيز للموقع، وإجراء الاختبارات الأولية.

وناشد أبو حجر جميع المستفيدين من الطاقة الكهربائية إلى الترشيد في الاستهلاك، والتقنين الأمثل في استخدام التيار الكهربائي؛ للمساهمة في الحفاظ على الشبكة العامة للكهرباء.