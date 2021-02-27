لجنة حقوق الإنسان تحمل الرئاسي مسؤولية اختطاف الإعلامي زياد الورفلي

طالبت لجنة حقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية، بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الإعلامي ‎زياد الورفلي، مراسل قناة الغد الفضائية، وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والإفراج الفوري عنه، محملة الخاطفين وكذلك الحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامته وحياته.

وحثت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي.

كما طالب اللجنة المجلس الرئاسي حكومة الوفاق غير المعتمدة، بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين، محملة إياهم المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية، مطالبة إياهم بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.

كما دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا ، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والأفعال (المشينة) و(الخطيرة) التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات.

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