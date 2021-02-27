«كوبيش» يطالب الأطراف الليبية بالمساعدة في تسريع تشكيل الحكومة الجديدة

طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت، بضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ودعا المبعوث الأممي – خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما – إلى عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة.

وناقش الطرفان – خلال اللقاء – أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية.

وأعرب كوبيش – بحسب ما نشرته وكالة آكي الإيطالية – عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.