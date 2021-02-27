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«كوبيش» يطالب الأطراف الليبية بالمساعدة في تسريع تشكيل الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت، بضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ودعا المبعوث الأممي – خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما – إلى عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة.

وناقش الطرفان – خلال اللقاء – أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية.

وأعرب كوبيش – بحسب ما نشرته وكالة آكي الإيطالية – عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

 

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المبعوث الأممي إلى ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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