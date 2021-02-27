ويليامز تطالب بخروج المرتزقة من ليبيا وتؤكد رفض الشعب وجود أي أجنبي

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا، سيتفانى ويليامز، إن قرابة 20 ألف مرتزق في ليبيا، مشيرة إلى أنهم لم يدخلوا على سجادة حمراء وعليهم الخروج، مؤكدة أن الليبيين يرفضون أي وجود أجنبي.

وقالت ويليامز، في تصريح صحفي إن الحكومة الليبية التي قدم رئيسها المكلف عبد الحميد دبيبية تشكيلتها، لديها فرصة كبيرة في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل وتنفيذ خريطة الطريق المنبثقة من الحوار الليبي، لافتة إلى أن التحدي الأكبر أمامها، هو شهوة السلطة والثروة لدى البعض.

وأضافت أن فريق الأمم المتحدة استفاد من الجمود العسكري لدفع الأمور باتجاه وقف النار في 23 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن بين العوامل المهمة في نجاح الحوار الليبي هو رفض اللبيبين للوجود الأجنبي في بلادهم، لافتة إلى وجود ما بين 17 و20 ألف مرتزق في ليبيا منهم ستة آلاف سوري.

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