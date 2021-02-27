الليبية للإعلام: نتابع حادثة اعتقال الإعلامي زياد الورفلي في طرابلس

أعلنت المؤسسة الليبية للإعلام أنها تابعت باهتمام حادثة اعتقال الإعلامي زياد الورفلي مراسل قناة الغد في طرابلس الذي اختفى مساء الخميس الماضي بعد حضوره المؤتمر الصحفي لعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة.

وطمأنت المؤسسة أسرة الورفلي وزملاءه على سلامته وقرب الإفراج عنه، داعية كل وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في ليبيا بضرورة تسوية الأوضاع القانونية لمكاتبها ومراسليها في أنحاء ليبيا، والحصول على أذون المزاولة والموافقات اللازمة من المؤسسة الليبية للإعلام، والإدارة العامة للإعلام الخارجي.

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