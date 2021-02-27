اللجنة العسكرية «5+5»: لا نملك الولاية القانونية لإخراج

أكد رئيس اللجنة العسكرية (5+5)، الممثلة لحكومة الوفاق الوطني، أحمد علي أبو شحمة، أن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد، نظرًا لعدم امتلاكها الولاية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال، فضلًا عن عدم تباعيتها لأي قوة أمنية على أرض سرت.

وتابع ابو شحمة في بيان للجنة اليوم، أن اللجنة تقدر حرص مجلس النواب على إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف أن اللجنة بصفتها لجنة عسكرية تسعى لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين، وإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد.

وأمس الجمعة قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد دبيبة «إذا قُدمت بالشكل المناسب»، مؤكدا أن غالبية أعضاء لجنة الـ75 غير منتخبين.

وشدد صالح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي في الرباط، أن الدعوة لجلسة منح الثقة اختصاص رئاسة مجلس النواب، متمنيا منح الثقة للحكومة في مجلس النواب وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي.

وشدد صالح على أن الأيام المقبلة تنتظر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد دبيبة، وحال تعثر انعقاد الجلسة في سرت سيتم عقدها في طبرق.

وتابع أن مدينة سرت تقع «وسط ليبيا وخالية من الميليشيات المسلحة والمتطرفة» ويوجد فيها لجنة (5+5)، مؤكدا: «نريد أن يكون منح الثقة وكذلك رغبة الأمم المتحدة، في منح الثقة للحكومة في سرت لكن إن تعثر ذلك سيكون الاجتماع في طبرق».

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