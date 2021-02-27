شركة الكهرباء تزوّد محطة الرويس بقطع غيار جديدة

في إطار سعيها لتحسين واقع الشبكة الكهربائية قامت شركة الكهرباء بتزويد محطة الرويس الغازية بمعدات وقطع غيار جديدة.

وقالت الشركة في منشور نشرته على حسابها في موقع فيس بوك إنّ الشحنة التي تحتوي على عمود التوربين انطلقت يوم الجمعة 26 فبراير من ميناء طرابلس البحري باتجاه محطة الرويس من أجل إجراء عمرة جسيمة للوحدة الأولى.

وأشارت الشركة إلى أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية مع شركة سيمنس الألمانية وذلك من أجل دعم الشبكة الكهربائية، ولجعلها في أهبة الاستعداد لأحمال الذروة الصيفية.

يذكر أنّ علمية النقل تمت من قبل شركة دي إش إل جلوبال بالتعاون مع شركة المخلص للنقل الثقيل.

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