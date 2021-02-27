“مفتاح الشاعري”: مجلس النواب في انتظار تقرير “5+5” حول الوضع الأمني في سرت

أكد عضو مجلس النواب، مفتاح الشاعري، أن مجلس النواب لازال في انتظار التقرير الأمني من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حول الوضع الأمني في سرت لعقد جلسة منح الثقة للسلطة التنفيذية الليبية الجديدة المكلفة الأسبوع القادم .

وقال “الشاعري”، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن رسالة رئيس مجلس النواب واضحة إلى اللجنة العسكرية 5+5 لتوفير المناخ الأمني اللازم لعقد جلسة منح الثقة ، وإن لم يتوفر الأمن في سرت ستعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في طبرق.

ولفت “الشاعري” إلى أن لديه اتصالات مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الذي يبذل جهدًا للم شمل مجلس النواب وهو من أكثر النواب الداعمين لعقد الجلسة في طبرق، مضيفا بقوله: “إذا أقيمت الجلسة في طبرق نتوقع حضورًا كبيرًا لأعضاء مجلس النواب من كل الدوائر ونأمل أن تصل جلسة منح الثقة للنصاب القانوني سواء في سرت أو طبرق”.

وأعرب “الشاعري”، عن أمله في أن تنال الحكومة الثقة وأن تكون حكومة ذات كفاءة بها معايير الصدق والشفافية وتكافؤ الفرص لبناء ليبيا الجديدة الآمنة التي تقدم الخدمة للمواطنين، مضيفا بقوله: “إذا توافرت الشروط المطلوبة للحكومة الجديدة أنا من الداعمين لمنحها الثقة”.