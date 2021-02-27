المنفي واللافي والكوني يناقشون سبل تعزيز الأمن بالجنوب الليبي

أفادت مصادر صحفية، بأن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وعضوا المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، بحثوا مع عمداء بلديات الجنوب الليبي، سبل تعزيز الأمن الوطني هناك.

وجاء ذلك خلال زيارة المنفي واللافي والكوني، صباح اليوم لمدينة سبها، في إطار تواصلهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبلديات، وعُقد اجتماع في جامعة سبها، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والخبراء وعمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية.

ولفتت المصادر إلى أن الحاضرين ناقشوا عديد المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية، وفرض سلطة القانون، وتفعيل الاتفاقات الأمنية بما يعزز الأمن الوطني، مؤكدين حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.

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