بوسبيحة: زيارة المنفي لسبها مجاملة ولا تصنف كزيارة عمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

اعتبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان فى ليبيا، علي بوسبيحه، أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخاطفة لمدينة سبها زيارة مجاملة وقطع ملام ولا تصنف كزيارة عمل.

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وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “زيارة المجلس الرئاسي الجديد الخاطفة لسبها زيارة مجاملة وقطع ملام ولاتصنف كزيارة عمل لأن مشاكل فزان تحتاج وقت أطول والاستماع إلى أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون الأمرين من تدنى مستوي المعيشة وسوء في الخدمات ولاتقتصر الزيارة على مكاتب المسؤلين الذين همهم إبراز خدماتهم وكفاءتهم فى العمل وآخر اهتمامتهم شئون المواطن” وختم بالقول “لك الله يافزان”