«الليبية للإعلام»: مراسل «الغد» المعتقل بطرابلس منتحل صفة إعلامي

دعت المؤسسة الليبية للإعلام كافة وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في ليبيا بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية لمكاتبها ومراسليها في أنحاء ليبيا، والحصول على أذون المزاولة والموافقات اللازمة.

وأكدت مؤسسة الأعلام، في بيان لها اليوم السبت، على وسائل الإعلام ضرورة والحصول على أذون المزاولة والموافقات اللازمة من المؤسسة الليبية للإعلام، والإدارة العامة للإعلام الخارجي.

وذكرت «أنها تابعت باهتمام حادثة اعتقال زياد الورفلي مراسل قناة الغد في طرابلس الذي اختفى مساء الخميس الماضي بعد حضوره المؤتمر الصحفي لعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، والذي عُقد بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس».

وطمأنت المؤسسة أسرة زياد وزملاءه في قناة الغد إلى سلامته وقرب الإفراج عنه، مشيرة إلى أن هذا المراسل يعتبر منتحل صفة لعدم حصوله على الإذن المطلوب واللازم للعمل بالطرق القانونية المحددة.

وأهيت المؤسسة بكافة السلطات السيادية والسياسية والمؤسسات العاملة ضمن السيادة الوطنية للدولة الليبية والسياسيين الليبيين، بالالتزام بالتنسيق معها ومع الجهات المختصة قبل إجراء المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، حرصاً على هيبة الدولة وشخوصها الاعتباريين.

وشددت على ضرورة العمل على قطع الطريق على أعمال ومحاولات وممارسات الإساءة إلى ليبيا ومكانتها، ومنع التسلل غير المرخص لهم بممارسة العمل الإعلامي إلى الفعاليات الرسمية مما يسيء إليها.