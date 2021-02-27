بعد الجدل المثار حوله.. الحكومة تغيير شعارها وتكشف الملابسات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية سحب الشعار الذي سبق الإعلان عن فوزه بالترتيب الأول، واختيار الشعار الفائز بالترتيب الثاني واعتباره الشعار الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية بعد اكتشاف التشابه بين الشعار الأول وشعار آخر متداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان له أنه بعد إعلان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة محمد حمودة، عن الشعار الفائز بمسابقة تصميم الشعار الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية التي أعلن إطلاقها يوم 14 فبراير الحالي وردت إلى المكتب الإعلامي بعض الملاحظات التي سجلها بعض المتابعين عن وجود تشابه بين الشعار الفائز وشعار آخر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقق لجنة التحكيم من الموضوع وبحثها في كافة الجوانب الفنية والتنظيمية ذات العلاقة، اتضح أن وجود مثل هذا التشابه يتعارض مع أحد الشروط المعلن عنها للمسابقة، والتي تنص على أنه “يجب على المشاركين التوقيع على إقرار وفق النموذج المرفق بأن مقترح التصميم المقدم للجنة هو عملهم الأصلي، ولم يجر نسخه من متسابقين آخرين أو من أي تصاميم أخرى سبق استخدامها أو نشرها بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التصميمات الخاصة بهم، كما يقر المشاركون بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص أو جهة أو كيان آخر“. وأضاف “أن المتسابق قد وقع وسلم هذا الإقرار فعليا مع مقترح الشعار الذي جرى استلامه”

وأردف البيان أن لجنة التحكيم، قررت “سحب الشعار الذي سبق وأن أعلن عن فوزه بالترتيب الأول، واختيار الشعار الفائز بالترتيب الثاني للمصم (عدلي العكاري) وفق تقييم لجنة التحكيم، واعتباره صاحب الترتيب الأول، واعتماده الشعار الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية” مبينة أن “المكتب الإعلامي.. رئيس الحكومة، سينشر الشعار الجديد ويعممه على كافة القنوات والوسائل الإعلامية بعد اعتماده بشكل رسمي”.