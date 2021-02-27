مكتب صحة رأس اجدير: تسجيل إصابات كثيرة بكورونا بين المسافرين يوميا

أفاد مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير الحدودي مختار المنصوري، بأنه يتم تسجيل إصابات كثيرة بفيروس كورونا بين المسافرين يوميا، مؤكدا أن الوضع يتجه نحو الازدحام.

وأعلن المنصوري، أن المنفذ لا يملك معملا للتحاليل، مشيرا إلى تسجيل إصابات في صفوف العاملين بمنفذ رأس اجدير بسبب احتكاكهم المباشر بالمسافرين.

وأشار المنصوري، إلى أنه سمح حاليا للمرضى المصابين ممن يعانون أمراضا أخرى بالخروج من ليبيا للعلاج في سيارات إسعاف، لافتاً إلى أن المنفذ مازال يفتقر إلى وجود شركة تعقيم ونظافة.

وأكد المنصوري أنه تعامل مع عدد من المتطوعين لكن عدم وجود عقد رسمي وشركة معتمدة سيؤدي مباشرة إلى وضع غير صحيح.

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