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حفاظا على المال العام.. القويري يطالب الرقابة الإدارية بوقف قرارات الوفاق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، عمر القويري، هيئة الرقابة الإدارية بإصدار قرار إيقاف جميع القرارات الصادرة من الوزراء التابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقال القويري في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن حكومة اللاوفاق” حكومة السراج” لاتزال تمارس بوزرائها المكلفين والمفوضين المهام وتصدر القرارات الغير ضرورية وتعيينات وتكليفات ونثريات وتنفق الأموال.

وأضاف القويري أن حكومة الوفاق تتصرف كأنهم باقون في مناصبهم حتى آخر العام لا مغادرون بعد أيام.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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