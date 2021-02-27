فرق التقصي بني وليد: مراكز العزل مهددة بكارثة حال ازدياد الحالات التي تحتاج للعزل

ليبيا – حذرت فرق التقصي والاستجابة السريعة بني وليد من ازدياد الحالات المصابة بشكل يومي وغياب الإمكانيات ومركز للعزل داخل المدينة الذي يهدد بكارثة في حال زاد عدد الحالات التي تحتاج لعزل.

فرق التقصي قالت وفقاً لمكتب إعلام إدارة الخدمات الصحية بني وليد إنهم لاحظوا أن عدد كبير من الحالات تكون عليهم الأعراض التنفسية واضحة عكس الفترة الماضية مما يجعل بعضها تحتاج إلى إيواء داخل مراكز العزل.

واستنكرت ما يحدث من احتفالات وتجمعات تحت إشراف جهات رسمية رغم تفشي الوباء داخل المدينة وارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن تسجيل إصابات لمختلف الفئات العمرية من أطفال وكبار السن وغيرها في غياب واضح للجهات المختصة الضبطية والرقابية والأمنية.

وطالبت الأهالي وأصحاب الأنشطة التجارية رفع أعلى تدابير الوقاية والالتزام بارتداء الكمامات مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي خلال ال24 ساعة القادمة لتوضيح الوضع الوبائي داخل المدينة.

الفرق أكدت أن جميع التوصيات تم إحالتها للجنة المركزية ببلدية بني وليد لاتخاذ ما يلزم من إجراء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية