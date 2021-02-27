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المحجوب: قيادة الجيش لن تُسلّم إلا لرئيس منتخب من الشعب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، أن الجيش لن يُسلم قيادته إلا لرئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية أن مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا والتي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر.

وأشار إلى وجود قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا وسلاح خارج سلطة الدولة، لذلك فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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