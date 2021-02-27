ليبيا الان

السلطة التنفيذية الجديدة تتلقى دعما فرنسيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في قيادة الانتقال السياسي حتى انتخابات 24 ديسمبر القادم.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن لودريان أكد لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال الانتقال الذي عهد إليهما عبى ملتقى الحوار السياسي الليبي، ورغبة فرنسا في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة ووحدتها واستقرارها وعلى أهمية تشكيل حكومة تمثيلية وذات مصداقية لتنظيم الانتخابات بنجاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك