السلطة التنفيذية الجديدة تتلقى دعما فرنسيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في قيادة الانتقال السياسي حتى انتخابات 24 ديسمبر القادم.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن لودريان أكد لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال الانتقال الذي عهد إليهما عبى ملتقى الحوار السياسي الليبي، ورغبة فرنسا في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة ووحدتها واستقرارها وعلى أهمية تشكيل حكومة تمثيلية وذات مصداقية لتنظيم الانتخابات بنجاح.

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