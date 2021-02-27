العمامي: التيار الإسلامي يحاول إقصاء البرلمان من عملية منح الثقة للحكومة

ليبيا – رأى المحلل السياسي محمود العمامي أن صراع التصريحات صار علامة فارقة في الساعات الأخيرة، قبل إعلان أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة، وصار كل تيار يبرز تحذيرات، ويسوّق نقاط خلاف كثيرة، حتى يستطيع أن يجد له منفذًا عبر هذه التشكيلة الوزارية الجديدة.

العمامي وفي تصريح لموقع “ارم نيوز”اليوم السبت أوضح أن التناقض صار السمة الغالبة، فبينما أعلنت قائمة من النواب، تتكون من 84 اسمًا أنها تدعم تشكيل الحكومة، قبل الإعلان عن أسماء وزرائها وعددهم، خرج نائبان من القائمة وأعلنا عدم مشاركتهما وتوقيعهما، وهما إبراهيم الزغيد، وعز الدين قويرب.

وأشار العمامي إلى أن تصريحات التيار الإسلامي تتمحور حول محاولة إقصاء البرلمان من عملية منح الثقة، ويسعى هذا التيار إلى عدم التئام المجلس في جلسة مكتملة النصاب، حتى تذهب مسألة منح الثقة للجنة الـ75 والتي يملك فيها تيار الإسلام السياسي بالتحالف مع أعضاء إقليم طرابلس أغلبية عديدة واضحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية