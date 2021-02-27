“اللجنة الطبية لمكافحة كورونا” بالواحات تطالب المواطنين بالالتزام بعد ظهور أعراض جديدة

دعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام، وذلك بعد ظهور أعراض الفيروس من جديد في المنطقة.

وبحسب منشور اللجنة الطبية الاستشارية، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أعلنت تسجيل 3 إصابات جديدة، وخروج حالة من العزل ودخول حالة أخرى إلى مركز العزل بالواحات في مستشفى جالو العام، وبذلك يكون عدد الحالات بمركز العزل حالتين اثنتين.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن عن تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و701 حالة شفاء، ووفاة 18 شخصا، بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 25 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (339) .

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه، أنه استلم عدد (3481) عينة موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (777) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1110) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (513) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (149) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (87) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (76) عينة – مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (12) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (9) عينات – مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (67) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (140) عينة – مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (144) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة – مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (303) عينة).

وأشار المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (2856) عينة سالبة

– عدد (625) عينة موجبة (420 جديدة + 205 مخالطة)

– نسبة الحالات الموجبة (18 %)