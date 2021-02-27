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بوخشيم: لجنة الحوار السياسي انتقدت الطريقة التي يعمل بها الدبيبة في اختيار تشكيلة الحكومة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم أن الخلافات بسبب الحكومة الجديدة طالت حتى لجنة الحوار ”75“، وظهرت تصريحات بعض من أعضائها، ينتقدون الطريقة التي يعمل بها عبدالحميد الدبيبة، بخصوص اختيار أسماء الحكومة، وكذلك عدم إشراكهم في الاختيار.

بوخشيم وفي تصريح لـ “إرم نيوز” أوضح بأن عددًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أصدروا بيانًا يخالف تصريحات هؤلاء الأعضاء، مؤكدين من خلال البيان أن خريطة الطريق الموقع عليها في جنيف لا تُلزِم الدبيبة بأن يأخذ بمشورة أعضاء الملتقى أثناء تشكيل حكومته.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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