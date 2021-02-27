بعد موجة انتقاد.. حكومة الوحدة تسحب الشعار الفائز بالترتيب الأول وتقرر اختيار الفائز الثاني

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أعلنت، حكومة الوحدة الوطنية، السبت، سحب الشعار الذي أُعلن عن فوزه الخميس بالترتيب الأول، ليكون شعارًا لها.

وعلى الرغم عدم تقديم أي تفاصيل حول سبب إلغاء الشعار الأول، إلا أن هذا القرار جاء بالتزامن مع حملة النقد التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ذكرت فيه أن الشعار مشابه لعدة شعارات أخرى.

وأضافت الحكومة، أنه تقرر اختيار الشعار الفائز بالترتيب الثاني للمصمم “عدلي العكاري” وعدّه صاحب المركز الأول، واعتماده ليكون شعارها الرسمي.

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المكلفة محمد حمودة”، أعلن الخميس عن إطلاق شعار الحكومة بعد قيام المكتب الإعلامي للحكومة بمسابقة لتصميم شعارها على مستوى ليبيا​ في إطار المشاركة الواسعة التي تنتهجها الحكومة.

بسبب وجود تشابه بينه وبين شعار آخر مستخدم سابقًا، واختيار الشعار الفائز بالترتيب الثاني ليكون شعار الحكومة.