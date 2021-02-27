لنقي: تقرير لجنة الخبراء حول الفساد السياسي سيكون متاحا منتصف مارس

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي زهرة لنقي، إن لجنة الخبراء سلمت تقريرها حول مزاعم الفساد في الحوار السياسي إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن التقرير سيكون متاحا للعامة منتصف الشهر الجاري.
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قناة ليبيا
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