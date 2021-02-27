أوحيدة يكشف تشكيلة المرشحين للمناصب الوزارية بحكومة الدبيبة

تحدث جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتشكيلة المرشحين للمناصب الوزارية بحكومة عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء المكلف.

وقال أوحيدة، من خلال تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، إن خمسة نواب من الدائرة الرابعة رشحو وزكو خمسة شخصيات لكل من منصب وزير التعليم العام أو وزير العدل وهم: عزالدين اهليل (التعليم)، ناصر أحنيش (التعليم)، عمر عبدالخالق (العدل)، ماشاءالله بوسدينه (العدل)، فوزي بومريز (التعليم).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24