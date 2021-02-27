زولية: عقيلة صالح يريد إدارة جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وفقا لهواه

قال عضو مجلس النواب، عبد الوهاب زولية، إن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يضع منذ البداية المستحيلات القانونية لإدارة جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وفقا لهواه، مضيفا أنه يتحكم في الأسماء التى ستتولى الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وأكد زولية في تصريحات صحفية، أن أعضاء مجلس النواب لن يعطوا الفرصة لعقيلة صالح مرة أخرى، مضيفا أن عقد جلسة في طبرق مستبعد.

وأوضح زولية أن اجتماع مجلس النواب بالمنطقة الغربية وعقد جلسة بحضور 140 عضوا في طرابلس ومنح الثقة للحكومة هو المخرج من الوضع الراهن.

وتابع زولية أن المجتمع الدولي والمحلي يربطان عقيلة صالح بالمنطقة الشرقية والدول المؤيدة لعقيلة تدعمه في هذا الجانب.

وأشار زولية أنهم عرضوا على أتباع عقيلة صالح في طرابلس أن يحضر عقيلة إلى طرابلس وإدارة الجلسة.

ولفت زولية إلى أن احتمال ذهاب الحكومة الجديدة لنيل الثقة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعيد وسيكون محل طعن قانوني.

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