«لن تكون الأخيرة».. تفاصيل زيارة المنفي واللافي والكوني إلى سبها ولقاء عمداء بلديات الجنوب

وصل صباح اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب ضمن الحوار السياسي، الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني لمطار تمنهت.

وكشف المكتب الإعلامي الخاص بالمنفي، تفاصيل الزيارة، لافتا إلى أنه كان في استقبال المنفي ونائبيه عمداء بلديات الجنوب، والحكماء والأعيان وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

وبحسب بالبيان، استقبل رئيس المجلس ونائباه، بحفاوة كبيرة من سكان ومسؤولي مدينة سبها، مؤكدين أن هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول كبير يحمل صفة رئاسة المجلس الرئاسي الليبي المنتخب.

وتوجه رئيس المجلس ونائباه لمقر المجلس البلدي سبها، وعقدوا اجتماعا مع عمداء بلديات الجنوب لمعرفة العراقيل والصعوبات، من أجل وضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة «من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في الجنوب».

كما ناقش الحاضرون المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية وفرض سلطة القانون وتفعيل الاتفاقيات الأمنية، بما يعزز الأمن الوطني بالجنوب، مؤكدين حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.

كما هنا المجلس البلدي سبها وبلديات الجنوب، رئيس المجلس الرئاسي المنتخب ونائباه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، على استلامهم زمام الأمور لقيادة هذه المرحلة حتى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وخلال جولته في مدينة سبها زار رئيس وأعضاء المجلس، جامعة سبها والتي التقى فيها برئيس وأعضاء هيئة التدريس والنخب بجامعة سبها، وألقى المنفي كلمة ترحيبة عبر فيها عن سعادته الكبيرة بزيارة الجنوب، مؤكدا أنه «جزء لا يتجزأ من ليبيا وعلينا الاهتمام بِه».

وأضاف «نسعى جاهدين أن نجمع ولا نفرق وأن نخرج بليبيا إلى بر الأمان»، مضيفا أن المجلس الرئاسي يسعى جاهدًا لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة وتوحيد كافة المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة.

فيما عقد المنفي اجتماعاً مع حكماء وأعيان وقيادات مدينة سبها، الذين أكدوا سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة، داعين المجلس إلى ضرورة الاهتمام بسبها ومناطق الجنوب التي عانت التهميش منذ فترة طويلة.

المنفي والكوني واللافي يعودون لطرابلس بعد زيارة الجنوب الليبي

بدوره قدم المنفي شكره لأهالي سبها والجنوب عامة، على كرم الضيافة، مؤكدا لهم بأن هذه الزيارة «لن تكون الأخيرة».

في سياق متصل، وصل منذ قليل رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل لجنة الحوار السياسي الدكتور محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي، إلى طرابلس بعد زيارة إلى مدينة سبها اليوم.

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