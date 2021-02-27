قيادات سبها تدعو المنفي لوقف تهميش الجنوب

وصل صباح رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي موسى الكوني لمطار تمنهنت. وبحسب المكتب الإعلامي للمنفي، فقد كان في إستقباله عمداء بلديات الجنوب والحكماء والأعيان وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأكدوا أنه هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول كبير يحمل صفة رئاسة المجلس الرئاسي الليبي المنتخب.

وتوجه المنفي واللافي والكوني لمقر المجلس البلدي سبها وعقدوا اجتماعا مع عمداء بلديات الجنوب لمعرفة العراقيل والصعوبات من أجل وضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة وذلك من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في الجنوب.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان أن الحاضرين ناقشوا المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية وفرض سلطة القانون وتفعيل الإتفاقيات الأمنية بما يعزز الأمن الوطني بالجنوب، مؤكدين على حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.

وخلال جولته في مدينة سبها، زار رئيس وأعضاء المجلس، جامعة سبها والتقوا فيها برئيس وأعضاء هيئة التدريس والنخب بجامعة سبها، وألقى المنفي كلمة ترحيبية عبر فيها عن سعادته الكبيرة بزيارة الجنوب وأكد أنه جزء لا يتجزأ من ليبيا وعلينا الإهتمام بِه، وأضاف “نسعى جاهدين أن نجمع ولا نفرق وأن نخرج بليبيا إلى بر الأمان وأن المجلس الرئاسي يسعى جاهدًا لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة وتوحيد كافة المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة”.

كما عقد المنفي إجتماعاً مع حكماء وأعيان وقيادات مدينة سبها الذين دعوا المجلس إلى ضرورة الإهتمام بسبها ومناطق الجنوب التي عانت التهميش منذ فترة طويلة.

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