أوحيدة: غالبية النواب مصرّون على عقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة الجديدة

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، على وجود إصرار بين غالبية النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة الجديدة، لأنه لا مجال لأي مناورة أمام الوضع القائم.

وأوضح أوحيدة، أن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة لن يستطيع إرضاء الأطراف كافة في ظل المحاصصة التي يتمسك بها البعض، مؤكداً أن عدم الإفصاح عن أسماء الوزراء يهدف لتجنب التشويش والتشكيك والتأجيج.

وأكد أوحيدة، أن هناك حالة تردد كبرى بين بعض أعضاء مجلس النواب، حول الحكومة الجديدة، مبينًا أن ليبيا تعيش وضعًا غير طبيعي يتطلب التعامل بحكمة.

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