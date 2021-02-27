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مذكرات قبض بحق المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مكتب النائب العام يُصدر مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة
مكتب النائب العام: التعرف على هوية بعض جثث مقابر ترهونة الجماعية وتسليمها لذويها وإتمام مراسم دفنها

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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