مذكرات قبض بحق المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة

مكتب النائب العام يُصدر مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة
مكتب النائب العام: التعرف على هوية بعض جثث مقابر ترهونة الجماعية وتسليمها لذويها وإتمام مراسم دفنها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مكتب النائب العام يُصدر مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة
مكتب النائب العام: التعرف على هوية بعض جثث مقابر ترهونة الجماعية وتسليمها لذويها وإتمام مراسم دفنها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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