ليبيا الان

السائح يؤكد أن تمرير الدستور يعرقل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن قانونا يمكنها من إجراء استفتاء على الدستور.

وأضاف السائح، أن التصويت ب”نعم” واعتماد الدستور بحاجة إلى أكثر من 11 شهرا، أما التصويت ب”لا” فقد يتطلب سنوات أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك