ليبيا الان

نقابة الصحفيين بسبها تدين منعهم من تغطية زيارة وفد الرئاسي

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

27 فبراير، 2021 8:18 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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