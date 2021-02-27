ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 February, 2021

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا ،اليوم السبت ،انه سوف يتم تسليم حوالي 12 مليون جرعة علي دفعات للوقاية من فايروس كورونا قريبا .

و أكد رئيس اللجنة ،خلال مؤتمر صحفى ،عقد بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،أنه تم التعاقد مع 4 شركات لاستيراد اللقاحات ضد فايروس كورنا والدفعة الأولى ستصل في نهاية شهر مارس .

و أوضح أن سبب التأخير في جلب تطعيمات الإغلاق الذي فرض من الاتحاد الأوروبي وتم الاتفاق بأن يقوم المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بالتطعيمات لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة و سيتم فتح التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا في بداية شهر مارس.