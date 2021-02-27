مصادر: بعض النواب يضغطون للحصول على المناصب وعقيلة يطالب بمنح حقائب وزارية للمقربين منه

كشفت مصادر مقربة من السلطة التنفيذية الجديدة، أن هناك خلافات واسعة بشأن تشكيلة وزارية كان رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، على وشك إعلانها، مضيفة أن الدبيبة اضطر إلى تأجيل إعلانها بسبب الخلافات.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن الدبيبة يعاني ضغوطًا كبيرة من جانب بعض أعضاء مجلس النواب للحصول على مناصب بارزة في حكومته.

وأضافت المصادر أن جهود الدبيبة لفرض معاييره الخاصة بالكفاءة وتوزيع الحقائب جغرافيا حسب المناطق الثلاثة قد تواجه الفشل أمام الضغوط التي يتعرض لها من جانب بعض أعضاء مجلس النواب ومن قادة المجموعات المسلحة للحصول على مواقع بارزة وهامة في حكومته.

وأوضحت المصادر أن الدبيبة حاول التخلص من ضغوط الراغبين في تولى مناصب بحكومته من خلال تسليم معايير اختيار وزراء الحكومة الجديدة لرئاسة مجلس النواب للحصول على موافقة منها على تلك المعايير واعتمادها،مضيفة أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لم يتجاوب مع رغبة الدبيبة وطالب بمنح مقربين منه حقائب وزارية.

ولفتت المصادر إلى أن الدبيبة تمكن حتى الآن من الخروج من مختنق تعيين شاغلي حقيبتي وزراتي الدفاع والخارجية بسبب مشاركة المجلس الرئاسي الجديد وملتقى الحوار السياسي في تعيينهما وفق بنود خارطة الطريق، مبينة ان الدبيبة مازال يعالج صعوبة اقتراح شاغلي حقيبتي وزراتي الداخلية والمالية اللتان تتجاذبهما عدة أطراف بهدف التموضع، مضيفة أن المشاورات قد تنتهي لمنح حقيبتي الداخلية والمالية لشخصيات من الجنوب الليبي تطالب بحصتها في السلطة بعد منح الحكومة للغرب الليبي ورئاسة المجلس الرئاسي للشرق، مبينة أن الدبيبة قد يضطر إلى توسيع تشكيلة الحكومة الجديدة بهدف ترضية كل الأطراف.

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