الملجس الرئاسي يجري عدة اجتماعات في سبها

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أجرى، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المُكلف، الدكتور محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، خلال زيارته اليوم السبت لمدينة سبها، عدة اجتماعات مع عمداء بلديات الجنوب والحكماء والأعيان وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

وقال، مكتب الإعلام لرئيس المجلس، إن المنفي اطلع خلال الزيارة على العراقيل والصعوبات التي تواجهها بلديات الجنوب من أجل وضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة.

وأضاف، أن الاجتماعات تركزت حول المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية وفرض سلطة القانون وتفعيل الاتفاقيات الأمنية، بما يعزز الأمن الوطني بالجنوب.

وخلال الزيارة أدى المجلس الرئاسي زيارة إلى جامعة سبها التقى فيها برئيس وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد المنفي، سعي المجلس الرئاسي المُكلف جاهدًا لجمع الليبيين والخروج ببلادهم إلى بر الأمان، كما أكد سعيه لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة وتوحيد كافة المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة.