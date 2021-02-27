اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تناقش نشاطات وأهداف الخطة السنوية 2021

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانا، اليوم السبت، حول عقد الاجتماع الدوري الثاني لأعضاء مجلس إدارتها، بمدينة طرابلس.

وبحسب البيان، ضم الاجتماع عددا من مسؤولي المكاتب و الأقسام والوحدات باللجنة وهم: رؤساء مكاتب اللجنة بالمناطق الغربية والجنوبية والشرقية، وأقسام البرامج والنشاطات، و الشئون الإنسانية والطوارئ، والشئون القانونية، وشؤون المرأة والطفل، وشؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتابعة، وشؤون الهجرة غير النظاميه، والعلاقات العامة والتعاون الدولى، والتوعية والتثقيف، والإعلام والاتصال.

عُرض خلال أعمال الاجتماع ملخص تقرير عن أبرز النشاطات والأهداف السنوية لسنة 2021.م وتقييم حجم الأداء، فيما تم إنجازه من الخطة السنوية خلال فترة الربع الأول لسنة 2021.م، وآليات الوصول إلى المستهدفات السنوية ضمن الخطة السنوية ، بالإضافة إلى مناقشة سير العمل الداخلي باللجنة.

كما تم مناقشة البرامج والمشروعات والخطط المستهدف تنفيذها فيما يتعلق بتعريف بثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة، ومناهضة وتجريم التعذيب والاخفاء القسري، والعنف المدرسي والإجتماعي ضد الأطفال والتوعية الانتخابية للمواطنين بالإضافة إلى برامج مناهضة خطاب التحريض على العنف والكراهية.

وكذلك تم مناقشة ما هو مستهدف من خطة العمل السنوية فيما يتعلق بقضايا تهريب وتجارة البشر والمهاجرين، والتوعية والتثقيف عبر الوسائل الإعلامية المتاحة وعقد الندوات وورش العمل من أجل التعريف بخطر جريمة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرامية لمناهضة ومكافحة تهريب وتجارة البشر والمهاجرين .

وناقش الاجتماع، وضع الخطط والبرامج والسياسات العامة فيما يتعلق بشراكة والتعاون مع السلطات المختصة الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية المناظرة في ميدان العمل الإنساني والحقوقي والقانوني ، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا بهدف تحقيق المستهدفات و أهداف خطة العمل السنوية لعمل اللجنة .