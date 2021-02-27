دغيم يعلن رفضه أسلوب عقيلة صالح ويطالبه بعدم الحجر على النواب

أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، السبت، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاهز، مضيفا أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح لم يضع بعد زيارة رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، لمدينة طبرق أي ضوابط أو شروط ألا الضوابط العامة أو الحديث المكرر حول التوازن بين المناطق الثلاثة.

وأضاف دغيم في تصريحات إعلامية رصدتها ليبيا 24، أن عقيلة صالح بعد تقديم الدبيبة مسودة تشكيل الحكومة الجديدة وضع الكثير من الشروط عليها والتحفظ علي بعض الأسماء وأيضا إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن ما تسرب خلال المشاورات مع أعضاء مجلس النواب أن عقيلة صالح له رأي آخر.

وطالب دغيم، عقيلة صالح، بأن لا يحجر علي أعضاء مجلس النواب، رافضا الأسلوب الذي استخدمه، عقيلة صالح، مع النواب.

وأوضح دغيم أن المقر القانوني الجديد لمجلس النواب هو مدينة سرت، لافتا إلى أن الدعوة لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة غير مكتملة وهم في أزمة حقيقية.

ودعا دغيم إلى عقد جلسة مجلس النواب في سرت ثم يتم اتخاذ قرار أين يعود أو أين يذهب أو أين يعقد بقية جلساته، مشيرا إلى أن من ضمن الإشكاليات أن سرت ليست مكانا مناسبا لعقد الجلسة، مبينا أنه رغم ذلك أصر، عقيلة صالح، علي عقد الجلسة.

وطالب دغيم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بأن تعيد تقيمها من الوضع مجددا لإخراج البلاد من هذه الأزمة الجديدة، لافتا إلى أن، رسالة عقيلة صالح، كانت لاحقة لرسالة لجنة 5 + 5 من جانب المنطقة الغربية.

وتابع دغيم أنه يعتقد أن مجلس النواب سيتنهي دوره تماما لعدم قدرته علي منح الثقة وينتقل الأمر إلي لجنة الحوار الـ 75، مؤكدا أن الأمر لن يكون سهلا علي ملتقي الحوار السياسي.

وتساءل دغيم هل سيقوم ملتقي الحوار السياسي بدوره كمجلس نواب جديد أم ستذهب البلاد إلي خلاف حاد أو أزمة أكبر ؟.

وأكد دغيم أنه من الأسهل والأسلم لليبيا أن يلتئم مجلس النواب ويقوم بمسئولياته ويحسن الختام بمنح الثقة للحكومة الجديدة ويخرج البلاد من هذه الأزمة.

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