الكشف عن تفاصيل زيارة المنفي واللافي والكوني إلى سبها

أفادت مصادر صحفية، بوصول رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني إلى مطار تمنهنت، صباح اليوم السبت.

وكشف المكتب الإعلامي الخاص بالمنفي، تفاصيل الزيارة، لافتًا إلى أنه كان في استقبال المنفي ونائبيه عمداء بلديات الجنوب، والحكماء والأعيان وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

وأوضح المكتب، أنه استُقبل رئيس المجلس ونائباه، بحفاوة كبيرة من سكان ومسؤولي مدينة سبها، مؤكدين أن هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول كبير يحمل صفة رئاسة المجلس الرئاسي الليبي المنتخب.

وتوجه رئيس المجلس ونائباه لمقر المجلس البلدي سبها، وعقدوا اجتماعًا مع عمداء بلديات الجنوب لمعرفة العراقيل والصعوبات، من أجل وضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة من أجل رفع المعاناة عن الأهالي في الجنوب.

كما ناقش الحاضرون المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية وفرض سلطة القانون وتفعيل الاتفاقات الأمنية، بما يعزز الأمن الوطني بالجنوب، مؤكدين حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.

وهنأ المجلس البلدي سبها وبلديات الجنوب، رئيس المجلس الرئاسي المنتخب ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، على استلامهم زمام الأمور لقيادة هذه المرحلة حتى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وزار رئيس وأعضاء المجلس، جامعة سبها، التي التقى فيها رئيس وأعضاء هيئة التدريس والنخب بجامعة سبها، وألقى المنفي كلمة ترحيبية عبَّر فيها عن سعادته الكبيرة بزيارة الجنوب، مؤكدًا أنه جزء لا يتجزأ من ليبيا، ويجب الاهتمام به.

وأكد المكتب، أن المجلس الرئاسي يسعى جاهدًا لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة وتوحيد كافة المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة.

فيما عقد المنفي اجتماعًا مع حكماء وأعيان وقيادات مدينة سبها، الذين أكدوا سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة، داعين المجلس إلى ضرورة الاهتمام بسبها ومناطق الجنوب التي عانت التهميش منذ فترة طويلة.

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