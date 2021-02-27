20 إصابة بـ«كورونا» في الكفرة خلال أسبوع

سُجلت 20 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة خلال الأسبوع الماضي، على ما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في المدينة، اليوم السبت.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مختبر «كوفيد- 19» تسلم 55 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، حيث تبين سلبية 35 عينة، وإيجابية 20 عينة بينها حالات لا يتجاوز أعمارهن 20 عامًا.

– بعد تسجيل 8 حالات جديدة.. تحذير من تزايد إصابات «كورونا» في الكفرة

والجمعة، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب ثلاث حالات شفاء.

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