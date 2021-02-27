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لنقي ل218: تقدمنا بشكاوى لوليامز بشأن الفساد في الترشح للسلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الزهراء لنقي ل218 : تقدمنا بأول الشكاوى لوليامز حول رشی وفساد واستخدام المال في الترشيح للسلطة التنفيذية

الزهراء لنقي ل218 : وليامز أكدت وجود مزاعم فساد وسيتم تحويلها للجنة الخبراء التابعة للجنة الجزاءات الخاصة بليبيا
الزهراء لنقي ل218 : شبهة الفساد في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ليست بالأمر الهين

الزهراء لنقي لـ218: منظمات حقوقية قدّمت شكوى للنائب العام ولم يجد أدلة على مزاعم الفساد في ملتقى الحوار

الزهراء لنقي لـ218: تقرير الخبراء حول ليبيا تم تقديمه الأسبوع الماضي ويحمل ملحقا سريا عن مزاعم الرشى في الحوار السياسي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الشكوى لغير الله مذله فيا سادة تذكروا قول الله تعالى ( إنما اشكو بثى وحزنى إلى الله ) وايضا قوله تعالى ( وما كان ربك نسيا ) وانقلوا الشكوى من الأرض إلى السماء بقولكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن خدعنا ومنحناه أصواتنا فباعنا وخاننا .

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