«البحث عن المفقودين»: بدء اختبارات البصمة الوراثية للتعرف علي الجثث مجهولة الهوية

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف علي المفقودين، أنها شرعت رسميا في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف علي الجثث مجهولة الهوية.

ونشرت الهيئة على صفحتها بموقعالتواصل الاجتماعي اليوم، قائلة «تعلن الهيئة العامة للبحث والتعرف علي المفقودين بأنها شرعت وعن طريق مختبراتها رسميا، في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف علي الجثث مجهولة الهوية».

مكتب النائب العام: مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مكتب النائب العام، إصدر مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بمدينة ترهونة، إضافة إلى تعميم اسمائهم لدى كل الجهات الضبطية لتتولي مهمة ضبطهم وتسليمهم لوحدة الضبط بالمكتب «فورًا».

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب النائب العام بشأن التحقيقات التي يجريها حول المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بمدينة ترهونة والإجراءات المصاحبة لها بشأن التعرف على هوية الجثث المستخرجة منها، وفق ما نشر قسم الإعلام بمكتب النائب العام على صفحته بموقع «فيسبوك».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا