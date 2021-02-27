البكوش: الدفعة الأولى من لقاح ضد كورونا ستصل نهاية مارس

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، خليفة البكوش، السبت، التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، مضيفا أن الدفعة الأولى من اللقاح ستصل نهاية شهر مارس.

وقال البكوش، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة ستستلم نحو 12 مليون جرعة علي دفعات للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع 4 شركات لاستيراد اللقاحات.

وأضاف البكوش أن اللجنة تطمئن الليبيين بقرب وصول التطعيمات، مؤكدا أن التأخير في جلب التطعيمات بسبب الإغلاق الذي فُرض من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البكوش أنه تم الاتفاق على أن يقوم المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بالتطعيمات لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة، مبينا أنه سيتم فتح التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا في بداية شهر مارس.

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