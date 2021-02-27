الشاعري : ننتظر في التقرير الأمني لعقد جلسة النواب في سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال النائب بمجلس النواب عن مدينة طبرق مفتاح الشاعري ننتظر التقرير الأمني من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” حول الوضع الأمني في سرت لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة الأسبوع القادم .

الشاعري أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، أن رسالة رئيس مجلس النواب واضحة إلى اللجنة العسكرية لتوفير المناخ الأمني اللازم لعقد جلسة منح الثقة .

وأشار النائب إلى أنه إذا لم يتوفر الأمن في مدينة سرت ستعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في طبرق .

وتابع أنه لديهم اتصالات مع النائب الأول فوزي النويري والذي يبذل جهد للم شمل مجلس النواب وهو من أكثر النواب الداعمين لعقد الجلسة في طبرق.

وبين الشاعري أنه إذا أقيمت الجلسة في طبرق نتوقع حضور كبير لأعضاء مجلس النواب من كل الدوائر، ونأمل أن تصل جلسة منح الثقة للنصاب القانوني سواء في سرت أو طبرق .

وتنمي النائب أن تنال الحكومة الجديدة الثقة وأن تكون حكومة ذات كفاءة بها معايير الصدق والشفافية وتكافؤ الفرص لبناء ليبيا الجديدة الآمنة التي تقدم الخدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه إذا توافرت الشروط المطلوبة للحكومة الجديدة، سأكون أنا من أول الداعمين لمنحها الثقة .