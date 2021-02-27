الطبلقي: عدد كبير من نواب المنطقة الغربية يرفضون “جلسة عقيلة صالح”

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن عددا كبيرا من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وادعت الطبلقي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن اللجنة العسكرية المشتركة أصدرت بيانا أنه ليس من مهامها تأمين جلسة النواب في سرت، مرجحة استبعاد عقدها هناك.

وأضافت: “هناك احتمال كبير أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا؛ لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس”.

ودعا المستشار عقيلة صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب أمس الجمعة، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.