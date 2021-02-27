هدية: تشكيلة الحكومة الجديدة يجب أن تكون مصغرة

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2021

أعرب عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، عن أمله في أن تكون تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة من الكفاءات وذوي الخبرة لتولي المناصب والوزارات مما يساهم في حل الأزمة الليبية.

وأكد هدية في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، على ضرورة أن تضم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية -التي من المقرر أن يتم عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة- شخصيات من ذوي الكفاءات والخبرة، وأن تكون موزعة بين الدوائر الانتخابية والمناطق والأقاليم المختلفة لليبيا وأن يتم تقديمها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مجلس النواب.

كما قال هدية، إنه “يتمنى أن تكون الحكومة الجديدة حكومة مصغرة بحيث ألا تتجاوز هذه الحكومة عدد الـ 15 وزير حيث أن مدة عمل هذه الحكومة قصير ويتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر بحكم التجهيز للانتخابات القادمة المقررة في 24 ديسمبر، ولهذا سيكون دور هذه الحكومة التنفيذية هو العمل والتركيز على هذا الجانب”.