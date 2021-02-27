إنقاذ 35 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة ساحل زوارة

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، إنقاذ 35 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة ساحل زوارة.

وقال الناطق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن عناصر الزورق «فزان» التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أنقذ المهاجرين بعد أن تسلم نداء استغاثة من غرفة العمليات الرئيسية، ثم عاد بهم إلى نقطة إنزال أبوستة وسلمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد استكمال إجراءات التسليم والتسلم.

– إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل زوارة – الزاوية

وفي وقت سابق اليوم، تمكن عناصر الزورقين «فزان» و«أوباري» التابعين لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من إنقاذ 100 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل زوارة- الزاوية، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

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