صهد: لا نعرف حتى الآن ماذا سيحدث إذا لم تحصل الحكومة الجديدة على الثقة

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أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، إبراهيم صهد، أنه طبقا لخارطة الطريق واتفاقات الملتقى إذا لم يعط مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة يُحال الأمر إلى الملتقى للبت فيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ليس هناك ما يوضح ما يحدث إذا لم تحصل الحكومة على الثقة من الملتقى أيضًا.

صهد رأى في تصريح لصحيفة “عربي 21″، الممولة من قطر، أنه إذا عقد مجلس النواب بنصابه القانوني جلسة صحيحة قانونيًا، فإن حظ الحكومة كبير في الحصول على الثقة منه، ولن تحتاج إلى ملتقى الحوار السياسي حينها.

وأعلن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر صحفي بطرابلس، أمس الأول الخميس، أنه تم مراعاة الكفاءات والتشاور مع الأطياف السياسية كافة في تصور هيكلية الحكومة التي قدمها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأضاف “اعتمدنا في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة، ودرسنا 2300 سيرة ذاتية، وراعينا الكفاءات في اختيار وزراء الحكومة المقترحين، وراعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب”.