كرموس: الدبيبة يعول على كسب ثقة حكومته من “ملتقى الحوار”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس إن رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، لم يكن معولاً في الأساس على مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته.

ورأى كرموس في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الدبيبة يعمل الآن على تشكيل حكومة يحقق بها النصاب من الأصوات لدى ملتقى الحوار، الذي هو أيضا ينتظر مثل هذه اللحظة منذ التصويت على القائمة، بحسب تقديره.

ودعا المستشار عقيلة صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب أمس الجمعة، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.