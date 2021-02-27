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كرموس: الدبيبة يعول على كسب ثقة حكومته من “ملتقى الحوار”

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس إن رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، لم يكن معولاً في الأساس على مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته.

ورأى كرموس في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الدبيبة يعمل الآن على تشكيل حكومة يحقق بها النصاب من الأصوات لدى ملتقى الحوار، الذي هو أيضا ينتظر مثل هذه اللحظة منذ التصويت على القائمة، بحسب تقديره.

ودعا المستشار عقيلة صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب أمس الجمعة، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ياحمار موعد ومكان الجلسة تم تحديده وان تم النصاب القانونى اما يمنح البرلمان الثقة للحكومة او يرفضها فى حالة منح الثقة تمر بدون مشاكل فى حالة رفضها ستحدث مشكلة ويمكن اعادة التصويت عليها مرة اخرى بحضور اكبر

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