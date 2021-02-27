دبيبة لعضوات ملتقى الحوار: ملتزم بوجود حقيقي وفعال للمرأة في الحكومة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، خلال لقائه، اليوم السبت، مع عضوات ملتقى الحوار السياسي، الالتزام بـ«وجود حقيقي وفعال» وليس «كمجرد رقم» للمرأة الليبية في تشكيلته لحكومة الجديدة.

وقال دبيبة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «حظيت اليوم بلقاء إيجابي مع السيدات أعضاء ملتقى الحوار (…)، حيث جرى النقاش حول تشكيلة الحكومة، والتحديات التي تواجهنا بهذا الخصوص، وكذلك دور المرأة في هذه التشكيلة، حيث أكدنا التزامنا بوجود المرأة بفاعلية وصلاحيات حقيقية فيها، لا كمجرد رقم دون دور حقيقي».

– دبيبة: لدي أمل كبير ووعود بأن يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

– عقيلة صالح: مجلس النواب سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية «إذا قُدمت بالشكل المناسب»

وأرسل دبيبة، الخميس، «مقترح ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة»، معبرًا عن أمله في أن تحظى الحكومة بثقة مجلس النواب.

وأمس الجمعة، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية «إذا قُدمت بالشكل المناسب»، متمنيًا منح الثقة للحكومة وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي التي قال إن «غالبية أعضائها غير منتخبين».

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