“الكفرة” تحذر الأهالي بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد تفاقم الوضع الوبائي

حذرت اللجنة الاستشارية الطبية ببلدية الكفرة كافة الأهالي بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات والمناسبات .

وبحسب إيجاز صحفي للجنة، فقد أكدت أن تزايد الاصابات في الكفرة مؤخرا ينذر بتفاقم الوضع الوبائي في الايام القادمة ما لم يتم التقيد بالتعليمات والارشادات الواردة بالخصوص .

وقد أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية، خليفة البكوش، التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، فيما ستصل الدفعة الأولى بنهاية شهر مارس، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بحضور الدكتور بدرالدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال “البكوش” خلال المؤتمر: “سنستلم قريبا حوالي 12 مليون جرعة علي دفعات للوقاية من فيروس كورونا وتعاقدنا مع 4 شركات لاستيراد اللقاحات، فيما ستصل الدفعة الأولى في نهاية شهر مارس”.

وتابع: “نطمئن الليبيين بقرب وصول التطعيمات”، مؤكدا أن التأخير في جلب التطعيمات بسبب الإغلاق الذي فرض من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب “البكوش”، تم الاتفاق بأن يقوم المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بالتطعيمات لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة، مؤكدا أنه سيتم فتح التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا في بداية شهر مارس.