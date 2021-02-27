الطبلقي: عدد من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور جلسة عقيلة في سرت

أعلنت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن عدد كبير من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت الطبلقي، إن اللجنة العسكرية المشتركة أصدرت بيانا أنه ليس من مهامها تأمين جلسة النواب في سرت، مرجحة استبعاد عقدها هناك.

وأكدت الطبلقي، أن هناك احتمال كبير أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا؛ لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس.

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