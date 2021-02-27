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الطبلقي: عدد من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور جلسة عقيلة في سرت

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن عدد كبير من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت الطبلقي، إن اللجنة العسكرية المشتركة أصدرت بيانا أنه ليس من مهامها تأمين جلسة النواب في سرت، مرجحة استبعاد عقدها هناك.

وأكدت الطبلقي، أن هناك احتمال كبير أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا؛ لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • طالما ان رئيس المجلس حدد موعد ومكان الجلسة وهو من تسلم خطاب الحكومة لا يجوز عقدها فى مكان اخر ولو اكتمل النصاب فى سرت سيتم اما منح الثقة ورفضها للحكومة وقضى الامر اما حركات الخرفان للسيطرة على البرلمان على طريقة الغنوشى بالتحالف مع الفاسدين فهى فاشلة واضحكنى اليوم حركات الغنوشى فى تونس بجلب الخرفان والمأجورين بالمال بتوفير سيارات واموال للحضور بينما اى مظاهرة حقيقية لو الف واحد افضل من مائة الف خروف موجه فالالف حر يدفع من جيبه ويتحمل مشقة السفر اما ياتى ويحصل على مقابل مادى او تحت التحديد والاكراه فالنيجة عكسية كما حدث من قبل من خرفان مصر عندما خططوا اثناء خطاب مرسى عن الشرعية قبل ايام من سقوط حكم المرشد فى حشد خرفان كل محافظة فى ميدان رئيس للهتاف لمرسى اثناء الخطاب وبالغعل حشدوا 5000 خروف فى الجمعية الشرعية بالمنصورة عاصمة الدقهلية ولكن تصدى لهم الاهالى من جميع احياء المنصورة ولقنوهم درسا لا ينسى قبل ان يتحركوا وقتلوا عدد من الخرفان وفر الباقون فهم اقلية امام عشرات الالاف تصدوا لهم المهم ان باقى الخرفان بالمحافظات فرت وتحدث مرسى وحيدا عن الشرعية المزعومة وسخر منه الجميع حتى سقط واليوم حشد الغنوشى كل خرفانه بتونس مع ماجورين بالمال ولن بنفعوه كما حدث للشيخ حازم ابواسماعيل فى مصر كان له قدرة على حشد مائتى الف ووقف امام قسم شرطة يهددهم ساحضر لكم مصر كلها الى هنا وقام بمهتجمة مقر وزارة الدفاع المصرية فى العباسية مع خرفانه فنزلت قوات الصاعقة خلف خطوطه الخلفية وجمعت عدد كبير من الخرفان والان هذا البغل فى السجن منذ اكثر من سبع سنوات نسيته مصر كلها وقتل العديد من اتباعه مع الدواعش وكان يرفع شعار سنحيا كراما واليوم نقول له ماورد فى قوله تعالى ذق انت العزيز الكريم !!

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