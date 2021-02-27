مصادر: عودة الاشتباكات بين المليشيات في طرابلس

كشفت مصادر أمنية من طرابلس، أن هناك توتر أمني في طرابلس عقب مقتل أحد عناصر تابعة لمليشيا ما تسمى بكتيبة 444 التابعة لمليشيا الردع في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن عنصرا من مليشيا ما تعرف بكتيبة 444 التابعة لمليشيا الردع المليشياوي” معتصم الورفلي” قتل برصاص مجهولين يستقلون سيارة معتمة في منطقة صلاح الدين، مضيفا أنه لاحقا تبين تبعية مطلقي النار لمليشيا ما يعرف بـ”ثوار طرابلس” بقيادة المليشياوي”أيوب بوراس” في إطار الصراع على النفوذ والتنافس التقليدي بين المليشيات.

وأوضحت المصادر أن الوضع مشحون وهنالك توتر أمني مع تحشيدات كبرى من قبل مليشيا لردع في معسكر التكباليّ – 6 كيلو متر من منطقة صلاح الدين.

وتابعت المصادر أن دوي إطلاق نار قرب قاعدة ومطار معيتيقة العسكري يرجع لعمليات حشد مليشيات الردع بقيادة المليشياوي “محمود حمزة” استعدادا للهجوم على مقرات المليشياوي “إبراهيم بوراس”.

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